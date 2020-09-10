Мужчина погиб при пожаре в Костанайской области

В Карабалыкском районе при пожаре обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
10 сентября в 04 :02 часов на пульт связи пожарной части №11 поселка Карабалык поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: улица Свердлова, село Надеждинка Карабалыкского района. На место вызова незамедлительно были направлены пожарные расчеты. В ходе проведения разведки пожара в помещении обнаружен труп мужчины 1987 года рождения.
Пожарные предотвратили распространения огня на соседние строение. Пожар локализован в 05:40 часов и ликвидирован в 06:15 часов.
На ликвидацию пожара были задейсвованы силы и средства службы пожаротушения Департамента в составе 4 человек личного состава и одна единица техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, а именно непотушенный окурок сигареты.
Департамент по ЧС Костанайской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Знать порядок действий при пожаре и номера вызова спасательных служб «101» и «112».
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