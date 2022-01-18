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Мужчина погиб при столкновении «Нивы» и машины скорой помощи в Костанайской области

Фото из открытых источников

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Сегодня около 10.00 утра на 118 км трассы Костанай-Мамлютка произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

По информации ДП, в условиях гололеда произошло столкновение автомашины «Скорой помощи», ЦРБ Мендыкаринского района и автомашины «Нива». В результате ДТП 67-летний водитель автомашины «Нива» погиб на месте аварии.

Водитель «Скорой помощи» и два пассажира доставлены в больницу.

Причины ДТП выясняются.

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