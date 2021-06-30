Мужчина, погиб, упав с балкона 5 этажа в Костанайской области

28 июня на пульт 102 отдела полиции Костанайского района поступило сообщение о падении с балкона 5-го этажа жилого здания города Тобыл 52-летнего мужчины. Об этом говорится в ответе пресс-службы ДП Костанайской области на запрос.

В результате падения и полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

В настоящее время проводится досудебное расследование в целях выяснения обстоятельств и причин произошедшего.

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