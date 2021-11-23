Мужчина погиб после ДТП на «затобольском кольце»

Фото из открытых источников
22 ноября около 07:30 в ОП Костанайского района поступило сообщение о том, что в районе «5 магазина» в городе Тобыл произошло ДТП с участием нескольких автомашин. Об этом сообщила пресс-служба ДП Костанайской области.
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61-летний водитель, управляя автомобилем марки «Лада Приора» при движении в сторону кольца 5-го магазина совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ 2110», под управлением 44-летнего водителя, после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной марки «Chevrolet Nexia», под управлением 46-летнего водителя.
В последствии, водитель «Приоры» скончался в машине скорой помощи. Причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза. Известно, что мужчина страдал ишемической болезнью сердца.
По факту ДТП зарегистрировано уголовное дело по статье 345 ч. 3 Уголовного кодекса РК.
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