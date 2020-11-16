Мужчина погиб в результате пожара в Лисаковске

Фото из открытых источников
Происшествие случилось 15 ноября в Лисаковске. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.
По улице Промышленная, на территории ТОО в сторожевом вагончике произошел пожар на площади 15 квадратных метров.
На месте пожара обнаружен частично обгоревшее тело мужчины 1961 года рождения.
Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнём. Предварительно — курение в состоянии алкогольного опьянения.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области