Мужчина погиб в результате пожара в Лисаковске

Происшествие случилось 15 ноября в Лисаковске. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.

По улице Промышленная, на территории ТОО в сторожевом вагончике произошел пожар на площади 15 квадратных метров.

На месте пожара обнаружен частично обгоревшее тело мужчины 1961 года рождения.

Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнём. Предварительно — курение в состоянии алкогольного опьянения.

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