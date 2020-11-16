USD 430.52
EUR 509.13
RUB 5.57
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Мужчина погиб в результате пожара в Лисаковске

Мужчина погиб в результате пожара в Лисаковске

Фото из открытых источников

Vinkmag ad

Происшествие случилось 15 ноября в Лисаковске. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.

По улице Промышленная, на территории ТОО  в сторожевом вагончике произошел пожар на площади 15 квадратных метров.

На месте пожара обнаружен частично обгоревшее тело мужчины 1961 года рождения.

Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнём. Предварительно — курение в состоянии алкогольного опьянения.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Зауреш Жакупова — Сухбат
Следующая новость

РТН подробности. Жанна Турганова