Мужчина похитил вещи и инструменты у сельчан в Костанайской области Копирование возможно только при наличии активной ссылки на сайт Polisia.kz : https://polisia.kz/ru/muzhchina-pohitil-veshhi-i-instrumenty-u-sel-chan-v-kostanajskoj-oblasti/

polisia.kz
Мужчина похитил вещи и инструменты у сельчан в Костанайской области, передает Polisia.kz.
Житель села Карасу обратился с заявлением в полицию, о том, что неизвестные похитили со двора дома одежду, обувь и электроинструменты. Общий ущерб составил более 100 тысяч тенге. По словам мужчины, утром супруга обнаружила, что с веревки были сняты постиранные вещи.
Также она не увидела на обувной полке три пары обуви.
Хозяин проверил гараж и обнаружил, что также похищены сварочный аппарат, шуруповерт, дрель и компрессор. Сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 23-летнего местного жителя, у которого было изъято похищенное. Сельчане, в свою очередь, поблагодарили стражей порядка за раскрытие преступления и возвращенное имущество.
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