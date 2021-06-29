Мужчина похитил вещи и инструменты у сельчан в Костанайской области Копирование возможно только при наличии активной ссылки на сайт Polisia.kz : https://polisia.kz/ru/muzhchina-pohitil-veshhi-i-instrumenty-u-sel-chan-v-kostanajskoj-oblasti/

Мужчина похитил вещи и инструменты у сельчан в Костанайской области, передает Polisia.kz.

Житель села Карасу обратился с заявлением в полицию, о том, что неизвестные похитили со двора дома одежду, обувь и электроинструменты. Общий ущерб составил более 100 тысяч тенге. По словам мужчины, утром супруга обнаружила, что с веревки были сняты постиранные вещи.

Также она не увидела на обувной полке три пары обуви.

Хозяин проверил гараж и обнаружил, что также похищены сварочный аппарат, шуруповерт, дрель и компрессор. Сотрудники полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 23-летнего местного жителя, у которого было изъято похищенное. Сельчане, в свою очередь, поблагодарили стражей порядка за раскрытие преступления и возвращенное имущество.

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