Мужчина поскользнулся на ступеньках и погиб. Соседи погибшего рассказали журналистам, как произошла трагедия.

Трагедию зафиксировала камера видеонаблюдения. Это произошло в Актобе утром 17 ноября, в доме по проспекту Молдагуловой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Диапазон». Мужчине был 51 год, он жил в этом подъезде.

«Это произошло рано утром. По видео мы поняли, что, когда Ерлан спускался по лестнице, он поскользнулся на третьей ступеньке, — рассказывает Игорь Снаткин, сосед погибшего. — У этого подъезда лестница очень крутая. Поручень есть только с одной стороны, но он начинается только на 4-й ступеньке, если спускаться вниз. Ерлан даже не успел добраться до поручня, чтобы взяться за него, потому что поскользнулся на 3-й ступеньке. Лед не чистили, на лестнице нет противоскользящих наклеек, которые помогли бы сохранить жизнь».

Когда произошла трагедия, приехали скорая помощь и полиция.

«До вечера была огромная лужа крови, которую никто не убирал. Мы платим председателю КСК «ИП Кабакбаев» по 300-500 тысяч тенге на содержание дома, но ничего не делается», — рассказали соседи.

В жилинспекции Актобе сообщили, что внутридворовые территории должны очищаться от снега и наледи до асфальта. В зимний период владельцы и арендодатели зданий должны организовывать очистку ступенек, пандусов и кровель от снега и наледи.

«Окончательная причина наступления трагедии будет установлена органами внутренних дел по итогам расследования», — прокомментировали в жилинспекции Актобе.

Как отмечает издание, скользко в городе уже более недели, но актюбинцы пока не видели, чтобы тротуары, дворы и остановки чистили и посыпали песком