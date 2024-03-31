Мужчина с ножом кидался на прохожих в Костанае

В мессенджере костанайцы рассылают видео. На кадрах мужчина с ножом выражается нецензурными словами.
В пресс-службе ДП прокомментировал инцидент.
22 марта в Костанае в сити-центре 28-летний мужчина в ходе конфликта с неизвестными , грубо выражался нецензурной бранью и размахивал ножом.
Своими действиями он выразил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц.
По факту мелкого хулиганства полицией возбуждено административное производство. Процессуальное решение примет суд.