Мужчина с ножом кидался на прохожих в Костанае

В мессенджере костанайцы рассылают видео. На кадрах мужчина с ножом выражается нецензурными словами.

В пресс-службе ДП прокомментировал инцидент.

22 марта в Костанае в сити-центре 28-летний мужчина в ходе конфликта с неизвестными , грубо выражался нецензурной бранью и размахивал ножом.

Своими действиями он выразил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие физических лиц.

По факту мелкого хулиганства полицией возбуждено административное производство. Процессуальное решение примет суд.

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