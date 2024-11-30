Как уточняется, вчера, 28 ноября, Б. А., 1959 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», на пересечении улиц Элебесова и Февральский сбил А. Н., 1978 года рождения, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшего забрала скорая помощь, и водитель поехал за врачами на своем автомобиле, но по дороге пропал. Родственники пострадавшего сообщили об этом в соцсетях, чтобы найти подозреваемого и привлечь к ответственности.

В ГУВД Бишкека рассказали, что подозреваемый не скрывался, а по дороге в больницу ему стало плохо, и на пересечении улиц Фрунзе и Тыныстанова он скончался. Сейчас выясняются все обстоятельства дела.