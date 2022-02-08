Мужчина сначала помог, а потом ограбил жительницу Костаная

7 февраля в Северный отдел полиции УП города Костаная поступило сообщение от 36-летней жительницы Костаная.
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Женщина рассказала, что около 22 часов она вышла из магазина и стала переходить дорогу. Рядом проходил прохожий, который предложил ей помощь. Мужчина взял сумку с продуктами и помог перейти дорогу. Неожиданно он толкнул потерпевшую и скрылся с ее вещами. В сумке кроме продуктов, находился кошелек с деньгами, банковскими картами и документами.
Женщина сразу же позвонила на пульт «102». На место происшествия прибыл ближайший автопатруль. Потерпевшая рассказала о случившемся и сообщила приметы подозреваемого. Ориентировка была дана всем постам полиции.
Участковые инспектора полиции Северного отдела Онайбек Оразаков и Асат Нурпеисов в ходе оперативно — профилактического мероприятия «Правопорядок» в это время патрулировали район 5-й школы. По улице Шипина участковые увидели мужчину, похожего по приметам. В руках у него была женская сумка. Грабитель был задержан.
С начала года полицейскими Северного отдела полиции раскрыто 6 грабежей.
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107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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