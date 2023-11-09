Мужчина снял в Костанае квартиры и обчистил их

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21 октября в Северный отдел полиции Управления полиции города Костаная обратилась жительница Костаная с заявлением о хищении мебели и техники, из ее квартир, которые она сдавала в аренду. Об этом говорится в ответе пресс-службы ДП Костанайской области/
Сумма ущерба более 3 миллионов 900 тысяч тенге.
По данному факту, начато досудебное расследование по пункту 1 части 3 статьи 188 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Кража, совершенная в крупном размере».
В настоящее время, дело находится в производстве. Проводятся все необходимые следственные мероприятия.
Также осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, по установлению местонахождения виновного лица.
Часть похищенного имущества изъята и передана под расписку потерпевшей.