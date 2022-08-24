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Мужчина убит в собственном доме — ДП Костанайской области

Фото из открытых источников

22 августа в 11:00 часов в селе Глебовка Денисовского района в своем доме обнаружен труп 61-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

В ходе ОРМ установлен ранее судимый 60-летний мужчина.

С целью его задержания проводятся розыскные мероприятия на местах возможного пребывания подозреваемого.

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