Мужчина ударил ножом жителя Костанайской области во время ссоры

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, по факту нанесения ножевого ранения 33-летнему жителю Аулиекольского района зарегистрировано уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 ч. 1 Уголовного кодекса.

Установлено, что между двумя местными жителями произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, в результате которой потерпевшему был нанесен удар ножом.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Назначена экспертиза, по результам которой будет принято процессуальное решение.

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