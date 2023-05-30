Мужчина ударил ножом знакомого и выбросился с 8 этажа — ДП Костанайской области

По факту несчастного случая в Лисаковске, ДП Костанайской области сообщает, что 27 мая ранее судимый 30-летний местный житель, в ходе ссоры, нанес ножевое ранение своему знакомому.
Пострадавший был госпитализирован в больницу.
Сотрудниками полиции был установлен подозреваемый и его место жительства.
После того, как полицейские прибыли на адрес проживания, подозреваемый выпрыгнул из окна 8 этажа. Травмы оказались несовместимые с жизнью.
По данному факту начато сразу два досудебных расследования по ст.106 УК РК и 105 УК РК.
Мать подозреваемого, ставшая свидетелем происшествия сообщила полицейским, что ранее она наблюдала у сына суицидальное поведение. И о попытках суицида он неоднократно говорил.
Проводятся следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы.