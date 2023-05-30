Мужчина ударил ножом знакомого и выбросился с 8 этажа — ДП Костанайской области

По факту несчастного случая в Лисаковске, ДП Костанайской области сообщает, что 27 мая ранее судимый 30-летний местный житель, в ходе ссоры, нанес ножевое ранение своему знакомому.

Пострадавший был госпитализирован в больницу.

Сотрудниками полиции был установлен подозреваемый и его место жительства.

После того, как полицейские прибыли на адрес проживания, подозреваемый выпрыгнул из окна 8 этажа. Травмы оказались несовместимые с жизнью.

По данному факту начато сразу два досудебных расследования по ст.106 УК РК и 105 УК РК.

Мать подозреваемого, ставшая свидетелем происшествия сообщила полицейским, что ранее она наблюдала у сына суицидальное поведение. И о попытках суицида он неоднократно говорил.

Проводятся следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы.

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