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Мужчина угрожал ножом прохожим в Рудном

3 марта в 19:30 часов на пульт 102 УП г. Рудного поступило сообщение от рудничанина о том, что во дворе одного из городских домов находится мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, который угрожал прохожим.

На место происшествия выехали наряды полиции и участковые инспекторы. Они увидели мужчину, который стал угрожать, в том числе и полицейским. В руках у него был нож. 

Сотрудники полиции обезвредили хулигана. В настоящее время он помещен в медицинский вытрезвитель. Собраны административные материалы по фактам мелкого хулиганства, неповиновения законным требованиям сотрудников полиции и нецензурной брани в общественном месте. 

Решение по трем фактам будет принимать административный суд.

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