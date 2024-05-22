Мужчина умер возле кладбища в Костанае

О происшествии alau.kz сообщили читатели. Люди рассказали, что в день Радоницы на костанайском кладбище в районе аэропорта якобы автомобиль сбил мужчину на велосипеде. 14 мая мы запросили информацию в пресс-службе ДП Костанайской области. 21 мая получили ответ на запрос.

В Костанае 14 мая в районе кладбища обнаружено тело мужчины 1957 года рождения, без видимых признаков насильственно смерти.

«Назначена экспертиза, которая определит причину смерти. Факт ДТП не подтверждается», — сообщили в департаменте полиции.

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