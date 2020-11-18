Мужчина умер в Костанайской области от коронавируса

В Казахстане за неделю зарегистрированы 46 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в Восточно-Казахстанской области — 14:

Мужчины – 1959, 1951, 1958, 1941, 1954, 1940 годов рождения,

Женщины – 1955, 1960, 1965, 1936, 1964, 1937, 1949, 1967 годов рождения.

в городе Алматы — 12:

Мужчины – 1953, 1956, 1948, 1933, 1960, 1954, 1953, 1970 годов рождения,

Женщины – 1947, 1942, 1935, 1961 годов рождения.

в Акмолинской области — 5:

Мужчины – 1960, 1957, 1953, 1951 годов рождения,

Женщина – 1935 года рождения.

в городе Нур-Султан — 4:

Мужчины – 1970, 1961 годов рождения,

Женщины – 1984, 1941 годов рождения.

в Западно-Казахстанской области — 2:

Мужчина – 1966 года рождения,

Женщина – 1959 года рождения.

в Павлодарской области — 2:

Мужчины – 1951, 1949 годов рождения.

в Атырауской области — 1:

Женщина – 1948 года рождения.

в Карагандинской области — 1:

Мужчина – 1975 года рождения.

в Мангистауской области — 1:

Женщина – 1957 года рождения.

в Актюбинской области — 1

Женщина – 1950 года рождения.

в городе Шымкент — 1:

Женщина – 1953 года рождения.

в Алматинской области — 1:

Мужчина – 1935 года рождения.

в Костанайской области — 1:

Мужчина – 1950 года рождения.

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1 945 случаев с летальным исходом.

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