Мужчина умер в Костанайской области от коронавируса

В Казахстане за неделю зарегистрированы 46 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в Восточно-Казахстанской области — 14:
Мужчины – 1959, 1951, 1958, 1941, 1954, 1940 годов рождения,
Женщины – 1955, 1960, 1965, 1936, 1964, 1937, 1949, 1967 годов рождения.
в городе Алматы — 12:
Мужчины – 1953, 1956, 1948, 1933, 1960, 1954, 1953, 1970 годов рождения,
Женщины – 1947, 1942, 1935, 1961 годов рождения.
в Акмолинской области — 5:
Мужчины – 1960, 1957, 1953, 1951 годов рождения,
Женщина – 1935 года рождения.
в городе Нур-Султан — 4:
Мужчины – 1970, 1961 годов рождения,
Женщины – 1984, 1941 годов рождения.
в Западно-Казахстанской области — 2:
Мужчина – 1966 года рождения,
Женщина – 1959 года рождения.
в Павлодарской области — 2:
Мужчины – 1951, 1949 годов рождения.
в Атырауской области — 1:
Женщина – 1948 года рождения.
в Карагандинской области — 1:
Мужчина – 1975 года рождения.
в Мангистауской области — 1:
Женщина – 1957 года рождения.
в Актюбинской области — 1
Женщина – 1950 года рождения.
в городе Шымкент — 1:
Женщина – 1953 года рождения.
в Алматинской области — 1:
Мужчина – 1935 года рождения.
в Костанайской области — 1:
Мужчина – 1950 года рождения.
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1 945 случаев с летальным исходом.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области