Мужчина умер в самолете Алматы — Костанай

На авиарейсе сообщением Алматы — Костанай умер 70-летний мужчина, передает Tengrinews.kz.
«9 сентября в 17.34 в линейный отдел полиции на станции Костаная поступило сообщение, что на авиарейсе сообщением Алматы — Костанай скоропостижно скончался 70-летний мужчина. Предварительная причина смерти — хроническое заболевание», — сообщила пресс-секретарь Департамента полиции на транспорте МВД Ляззат Касымжанова.
«В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия не распространяется», — пояснила она.
В авиакомпании Fly Arystan подтвердили информацию.
«Случай действительно произошел. Пассажиру было 70 лет. Обратный рейс вылетел с задержкой», — пояснила представитель пресс-службы авиакомпании Ляззат Набиева.
COVID-2019 в Казахстане
106584 - зарегистрированно
100248 - выздоровевших
1634 - летальных случаев
3440 - в Костанайской области