Мужчина умер в самолете Алматы — Костанай

На авиарейсе сообщением Алматы — Костанай умер 70-летний мужчина, передает Tengrinews.kz.

«9 сентября в 17.34 в линейный отдел полиции на станции Костаная поступило сообщение, что на авиарейсе сообщением Алматы — Костанай скоропостижно скончался 70-летний мужчина. Предварительная причина смерти — хроническое заболевание», — сообщила пресс-секретарь Департамента полиции на транспорте МВД Ляззат Касымжанова.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту начато расследование.

«В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия не распространяется», — пояснила она.

В авиакомпании Fly Arystan подтвердили информацию.

«Случай действительно произошел. Пассажиру было 70 лет. Обратный рейс вылетел с задержкой», — пояснила представитель пресс-службы авиакомпании Ляззат Набиева.

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