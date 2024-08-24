Мужчина упал в реку Тобол с велосипеда

23 августа вечером мужчина 1985 года рождения по неосторожности упал с велосипеда в реку Тобол близ поселка Октябрьский. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

Благодаря слаженным действиям Участкового инспектора Местной полицейской службы ОП города Лисаковска Данабека Игымбердиева и неравнодушного жителя поселка Октябрьский Андрея Литвиненко, удалось спасти тонущего мужчину.

Спасенный передан сотрудникам скорой медицинской службы.

Департамент по ЧС Костанайской области благодарит Данабека и Андрея за проявленное мужество и активную гражданскую позицию.

МЧС призывает граждан быть бдительными, помните о важности соблюдения правил безопасности вблизи водоемов!

(Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Костанайской области)

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