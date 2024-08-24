Мужчина упал в реку Тобол с велосипеда

23 августа вечером мужчина 1985 года рождения по неосторожности упал с велосипеда в реку Тобол близ поселка Октябрьский. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.
Благодаря слаженным действиям Участкового инспектора Местной полицейской службы ОП города Лисаковска Данабека Игымбердиева и неравнодушного жителя поселка Октябрьский Андрея Литвиненко, удалось спасти тонущего мужчину.
Спасенный передан сотрудникам скорой медицинской службы.
Департамент по ЧС Костанайской области благодарит Данабека и Андрея за проявленное мужество и активную гражданскую позицию.
МЧС призывает граждан быть бдительными, помните о важности соблюдения правил безопасности вблизи водоемов!
(Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Костанайской области)