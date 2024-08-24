USD 482.78
EUR 536.66
RUB 5.28
  1. Home
  2. Новости
  3. Мужчина упал в реку Тобол с велосипеда

Мужчина упал в реку Тобол с велосипеда

23 августа вечером мужчина 1985 года рождения по неосторожности упал с велосипеда в реку Тобол близ поселка Октябрьский. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области. 

Благодаря слаженным действиям Участкового инспектора Местной полицейской службы ОП города Лисаковска  Данабека Игымбердиева и неравнодушного жителя поселка Октябрьский Андрея Литвиненко, удалось спасти тонущего мужчину. 

Спасенный передан сотрудникам скорой медицинской службы.

Департамент по ЧС Костанайской области благодарит Данабека и Андрея за проявленное мужество и активную гражданскую позицию. 

МЧС призывает граждан быть бдительными, помните о важности  соблюдения правил безопасности вблизи водоемов!

(Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Костанайской области)

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.



Предыдущая новость

Нацвалюта преодолела психологическую отметку в 480 тенге за доллар