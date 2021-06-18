Мужчина утонул в Костанае

Происшествие случилось вечером 17 июня. Об этом сообщают очевидцы.

По словам очевидцев, утонул мужчина 37 лет.

«Был с двумя друзьями. Они плавали. Двое вернулись, один нет. Нашли через час в трёх метрах от берега», — сообщают очевидцы.

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