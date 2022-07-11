Мужчина утонул в Костанайской области

Происшествие случилось в Рудном. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

9 июля в 13:15 в реке Тобол в необорудованном для купания месте, обнаружен и извлечен из воды труп мужчины 1988 года рождения. Обстоятельства смерти устанавливаются.

С начала купального сезона сотрудники ДЧС спасли на водоемах области 4 человека, из них 2 детей.

«С 1 июня на водоемах области утонуло 10 человек, из них 1 ребенок. В 2021 г. — 10 человек, в том числе 6 детей, гибель людей уменьшилась детей на 80% — в 6 раз. С начала лета спасатели перешли на усиленный вариант несения службы. Ежедневно они патрулируют береговые линии рек и озер. На катерах объезжают акватории водоемов, отдыхающих предупреждают об опасности купания в необорудованных местах», — сообщили в ДЧС.

С 1 июня подразделения ДЧС совместно с местными исполнительными органами и полицейскими организовали 728 профилактических рейдов. За распитие спиртных напитков и купание в необорудованных местах привлекли к адм. ответственности 39 граждан на сумму свыше 212 тысяч тенге.

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