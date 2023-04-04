Мужчина выманил миллионы тенге, представившись девушкой в соцсетях

Костанайские полицейские задержали мошенника, который в социальных сетях, представлялся девушкой.

Мужчина зарегистрировался в социальных сетях, как девушка, создав фейковую страницу и выманил местного жителя 3 миллиона тенге, якобы на лечение.

3 апреля в Костанае, сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области был задержан интернет-мошенник, 27-летний уроженец Костанайской области.

— Подозреваемый путем обмана и злоупотреблением доверия через социальные сети, создав фейковую страницу, от имени девушки под предлогом лечения завладел денежными средствами в сумме около 3 млн. тенге. Потерпевший на протяжении знакомства, около 5 месяцев отправлял денежные переводы псевдо-девушке. Полицейскими изъяты вещественные доказательства банковские карты, сим карты и сотовый телефон, — рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

В настоящее время начато досудебное расследование проводятся необходимые следственные действия.

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