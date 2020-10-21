Мужчина выстрелил из ружья в знакомого в Костанайской области

В отдел полиции Карасуского района поступило сообщение о том, что 42-летний житель села Восток выстрелил из ружья в ногу 36-летнему жителю села Карасу. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Первоначальными следственными действиями установлено, что подозреваемым был произведен один выстрел в сторону потерпевшего на территории свалки, расположенной в трех километрах км от села Карасу. Предварительная причина произошедшего — на почве ранее возникшего конфликта.

Согласно медицинскому освидетельствованию оба мужчины трезвы.

Данный факт зарегистрирован по статье «Покушение на убийство».

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы по данному преступлению и обеспечение полноты расследования.

Назначены экспертизы.

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