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Мужчина, задолжавший 2 млн тенге, задержан полицией в Костанае

Фотография для новости Мужчина, задолжавший 2 млн тенге, задержан полицией в Костанае

Фото взято с сайта polisia.kz

Мужчина, задолжавший 2 млн тенге, задержан полицией в Костанае, сообщает Polisia.kz.

В начале февраля в миграционной службу управления полиции города Костаная поступило постановление от частного судебного исполнителя об объявлении в розыск должника. 35-летний местный житель взял в долг 2 млн тенге у знакомого и длительное время не возвращал деньги.

После судебного разбирательства, суд вынес решение о взыскании суммы долга. Однако мужчина скрывался и не исполнял данное решение, за что был объявлен в розыск. В ходе проведения розыскных мероприятий, сотрудниками миграционной службы было установлено местонахождение разыскиваемого.

Для дальнейших разбирательств он передан судебному исполнителю.

 

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