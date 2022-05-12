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Мужчине, спасшему ребёнка от падения из окна, подарили квартиру в столице

фото Информбюро.кз

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Аким Нур-Султана пригласил Сабита Шонтакбаева на приём и сообщил, что ему помогут устроиться на работу, погасить кредиты и перевезти семью в столицу.

Строительная компания G-Park и частный благотворительный фонд Габита Сатмагамбетова подарит спасшему ребёнка Сабиту Шонтакбаеву трёхкомнатную квартиру в ЖК «Рио-Де-Жанейро».

Руководитель благотворительного фонда Айнур Оспан сообщила, что они уже встретились с мужчиной.

«Сабит рассказал, что его семья живёт в Кызылорде, там они тоже снимают квартиру. Он сказал, что мечтает, чтобы его дети жили вместе с ним, и он мечтает о счастливом будущем своих детей. Он предоставил все документы. Мы пригласили мужчину в офис строительной компании G-Park и решили, что подарим трёхкомнатную квартиру в ЖК «Рио-Де-Жанейро», который будут сдавать в третьем квартале этого года», – рассказала Айнур Оспан.

Мужчине дали возможность выбрать планировку квартиры. Он выбрал квартиру почти в 100 квадратных метров. Ключи выдадут, как только достроят ЖК. Документы на квартиру будут готовы уже на днях, уточнила руководитель благотворительного фонда.

В фонде Dauletten, который изначально сообщил об открытии сбора для покупки квартиры, рассказали, что G-park дарит в черновом варианте. И те средства, которые им удастся собрать, пойдут на ремонт.

С героем сегодня также встретился аким Нур-Султана Алтай Кульгинов. Он поблагодарил мужчину за героизм, мужество и отвагу.

«Со своей стороны окажем помощь семье Сабиту: учитывая образование и опыт Сабита, договорился с директором локомотивного завода (АО «Локомотив құрастыру зауыты») о его трудоустройстве. Ранее он как раз работал в КТЖ, специальность – вагонное хозяйство, опыт в данной сфере имеется. Кроме того, предложил перевезти всю семью в столицу. Сабит с супругой воспитывают четверых детей (три сына, дочь). Супруге также поможем с трудоустройством, со школой и детским садом. Уже официально работая, можно будет претендовать на служебное жильё, участвовать в других жилищных программах», – написал Алтай Кульгинов в Instagram.

Кроме того, за счёт спонсоров семье также помогут погасить кредиты, а летом предоставят детям путёвки в Боровое, добавил аким.

В Нур-Султане мужчина спас ребёнка, который повис на карнизе балкона восьмого этажа. Это произошло в ЖК «Камал» по проспекту Улы Дала, 27/1.

В столицу Сабит Шонтакбаев приехал из Кызылорды 15 дней назад для работы на стройке. Он арендует квартиру в том же ЖК, где проживает семья девочки, в соседнем подъезде.

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