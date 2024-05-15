Мужчине стало плохо. Экстренную посадку совершил самолет рейса «Костанай-Алматы»

Сегодня самолёт авиакомпании FlyArystan, выполнявший рейс «Костанай-Алматы» экстренно приземлился в Астане.



Об этом сообщила пассажир, находящаяся на борту, Анна Рахманова. По её словам, мужчине стало плохо. Мужчине оказывали помощь бортпроводники и находящиеся на борту медики.

«Самолет набирал высоту и пролетал зону турбулентности. Мужчине средних лет стало плохо. Самолет экстренно сел в Астане. Нас вывели из самолета»,- сообщила Анна Рахманова.

Пассажирам авиакомпания разослала сообщения.

«Информируем, что рейс KC7142 Костанай — Алматы 15.05.2024 в 16:45 приземлился в г. Астана по причине производственной необходимости. Вылет предварительно перенесен на 19:50 15.05.2024 из города Астана. Мы предпринимаем все зависящие от нас меры по предупреждению задержек рейсов, но некоторые случаи не поддаются нашему контролю. Причина задержки рейса, в данном случае, произошла не по вине и вне контроля авиакомпании,- говорится в сообщении.

(Фото и видео Анны Рахмановой)

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.