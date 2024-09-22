«Мужчиной не станет»: депутат высказался об идее свиданий солдат с матерями

Депутат мажилиса Константин Авершин в СЦК рассказал, почему Казахстан не реформирует армию по примеру Южной Кореи — там солдата не отрезают от всего мира, передает NUR.KZ

Журналисты поинтересовались, почему армию не сделать более открытой. В пример они привели пример Южной Кореи, когда при воинских частях есть кофейни, куда на ежедневной основе могут приходить родные, друзья, близкие и в целом солдата там не стремятся отрезать от всего мира.

«Мама в любой день может прийти и увидеть своего ребенка. Может, такую армию нужно сделать в нашей стране?» — задались вопросом журналисты.

Ответил им депутат мажилиса Константин Авершин.

«Есть такая наука как психология. Он в армию для чего идет? Для того чтобы, как раз таки если брать советскую систему подготовки, чтобы пройти так называемую, сейчас модное слово, сепарацию от мамы. А здесь представляете, он будет знать, что мама у него сидит в кафе. Он мужчиной никогда не станет!» — заявил он.

@Автор: Виктор Николаев, Айгерим Аскарова

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