Мужчину, который нашел пропавшего 6-летнего мальчика, наградили полицейские Костаная

В канун Нового года полицейские Костаная наградили мужчину, который нашел пропавшего 6-летнего мальчика.

Напомним, что 30 сентября этого года в полицию поступило сообщение о том, что пропал мальчик. За ним пришла в садик знакомая его мамы. Когда она вышла с ребёнком на улицу, он убежал от нее.

Тогда на розыск были ориентированы все наряды полиции. Ребенка нашли на выезде из города. Мальчика обнаружил 59-летний костанаец, который пас гусей возле частного дома. Он увидел ребёнка, который прятался в овраге.

Сегодня Серик Омаров был отмечен за этот поступок благодарственным письмом и ценным подарком.

— Спасибо Вам за оказанную помощь и то, что Вы оказались внимательным к этой ситуации, не прошли мимо. В этот день сотрудники полиции и все общество, через социальные сети отмечали Ваше неравнодушие, благодаря этому ребенок был найден буквально сразу. Сегодня мы еще раз говорим Вам спасибо!, — отмети начальник управления полиции города Костаная Мейрам Базарбаев.

Серик Омаров поздравил сотрудников полиции с наступающим Новым годом и пожелал стражам порядка всего самого наилучшего.

Он рассказал, что у него самого маленькая внучка и поэтому, конечно, когда увидел ребенка, который был одни – поспешил на помощь.

В управлении полиции города Костаная отметили, что в этот день были отмечены также более 20 общественных помощников полиции.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.