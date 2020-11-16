Мужчину несколько лет держали в рабстве в Костанайской области

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Сотрудник пресс-службы МВД Камиль Галиев рассказал о случае насильственного лишения свободы и принуждения к труду в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Костанайской области установлен факт принудительного труда. Глава крестьянского хозяйства в течение двух с половиной лет незаконно лишал свободы и принуждал к труду 21-летнего жителя области. Последний работал на пастбище по присмотру за крупнорогатым и мелко-рогатым скотом и лошадьми. Проводится расследование по статье 126 части 3 пункт 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации». Потерпевший размещён в кризисный центр, где ему оказывается необходимая помощь», — сказал Камиль Галиев на брифинге в МВД.
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