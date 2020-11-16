USD 430.52
EUR 509.13
RUB 5.57
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Мужчину несколько лет держали в рабстве в Костанайской области

Мужчину несколько лет держали в рабстве в Костанайской области

иллюстрированное фото из открытых источников

Vinkmag ad

Сотрудник пресс-службы МВД Камиль Галиев рассказал о случае насильственного лишения свободы и принуждения к труду в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Костанайской области установлен факт принудительного труда. Глава крестьянского хозяйства в течение двух с половиной лет незаконно лишал свободы и принуждал к труду 21-летнего жителя области. Последний работал на пастбище по присмотру за крупнорогатым и мелко-рогатым скотом и лошадьми. Проводится расследование по статье 126 части 3 пункт 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации». Потерпевший размещён в кризисный центр, где ему оказывается необходимая помощь», — сказал Камиль Галиев на брифинге в МВД.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Реальные зарплаты и доходы населения снизились в Казахстане
Следующая новость

Покушение на убийство. Известна причина нападения на женщину в Костанае