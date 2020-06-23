Мужчину подозревают в убийстве рудничанки

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Как стало известно alau.kz происшествие случилось 10 июня. Информацию в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
10 июня в дежурную часть управления полиции Рудного поступило телефонное сообщение об обнаружении трупа 46-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. В ходе проведения следственных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый. Им оказался житель Рудного.
Установлено, что женщине были нанесены телесные повреждения, в результате которых потерпевшая скончалась.
По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 106 ч.3 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Рудного.