Мужчину подозревают в убийстве рудничанки

Как стало известно alau.kz происшествие случилось 10 июня. Информацию в ответе на запрос подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

10 июня в дежурную часть управления полиции Рудного поступило телефонное сообщение об обнаружении трупа 46-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. В ходе проведения следственных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый. Им оказался житель Рудного.

Установлено, что женщине были нанесены телесные повреждения, в результате которых потерпевшая скончалась.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 106 ч.3 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека».

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания Рудного.

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