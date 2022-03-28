Пьяный отец уронил 6-месячного сына, передает Polisia.kz.

Осужденный М. сейчас отбывает наказание в колонии максимальной безопасности ОВ 156/6 ДУИС по ВКО. Мужчину приговорили за убийство своего шестимесячного сына к 10 годам лишения свободы.

Михаил (имя изменено) лишился сына после того, как хотел ему поменять подгузник. В тот несчастный день он немного выпил.

– Жена вышла не надолго, в зальной комнате лежал сын и начал кричать. Я решил прогуляться с сыном, по дороге купил выпить и вернулся домой. Начал раздевать ребенка, он остался лежать в майке и памперсе, потом я увидел, что он обкакался, снял подгузник и пошел подмыть его, полотенца рядом не было, оно висело с боку. Ребенок был у меня в руках, затем я вытер его и, когда шел с кухни, в коридоре линолеум был разрезан и я, кажется, зацепился и начал падать, ребенок вылетел с моих рук и упал в угол между шкафом и стеной. Я резко вытянул его на себя и пошел в зал. Ребенок летел головой в угол стены и как-то умудрился зацепить стену, потом я положил его на диван и снял с него майку, вдруг он начал хрипеть и становиться синим, я помню, что я ударил кулаком об стену и не знал что делать, у меня на тот момент не было телефона. Я выбежал в подъезд к соседям и просил их, чтобы они посмотрели, что с ребенком. Соседка взяла малыша и вызвала скорую. Я не думал, что все так серьезно, я был выпивший и смутно помнил происходящее, у меня было такое шоковое состояние, не помню ничего. Супруга меня не простила, конечно, я понимаю, она мать и с трудом переживает все это, но я не умышленно это сделал, получилось случайно из-за моего опьянения, – слезно рассказал Михаил. По словам Михаила, в первые дни прибытия в колонию было тяжело, но психологи учреждения мне помогли, проводили со мной психокоррекционные работы. Очень благодарен за помощь психологам и сотрудникам за оказанную помощь. – Сейчас я излечился от алкоголизма, надеюсь, после освобождения вернусь домой, найду работу, вряд ли теперь меня простит жена, но я надеюсь на лучшее, – отметил Михаил.

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