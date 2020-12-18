Мужчину разыскивают в Костанайской области

В Костанайский области пропал мужчина, сообщает alau.kz.

В социальных сетях волонтеры распространяют информацию о розыске 35-летнего Сергея Субботина. Он 13 декабря, около 22:30 часов вышел из поселка Шокай в сторону посёлка Докучаево и до сих пор не вернулся. Приметы: волосы рыжие, короткая стрижка, рост около 180 сантиметров, голубые глаза, тату на левом предплечье в виде огня.

Был одет в камуфляжную ветровку с капюшоном, кроссовки.

Всех, кто имеет какую-либо информацию об их местонахождении, просят обращаться по телефонам: 102 или 8-707-197-18-48.

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