Мужчину с ребёнком на руках сбил 18-летний водитель в Костанайской области

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Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 августа в Рудном.
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Авария случилась по улице Ленина, напротив дома №60.
«Водитель 2004 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2112, состоящей на российском учете, на нерегулируемом пешеходном переходе, не уступил дорогу пешеходу 1982 года рождения, который держал на руках ребенка. В результате ДТП и ребенок, и пешеход, были доставлены в рудненскую городскую больницу с различными телесными повреждениями», — сообщил заместитель начальника управления МПС ДП Костанайской области Виталий Цой.
В отношении 18-летнего водителя, проводится досудебное расследование по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью человека». Известно, что мужчина получил перелом, двухлетний ребенок пострадал менее серьёзно.
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