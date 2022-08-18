Мужчину с ребёнком на руках сбил 18-летний водитель в Костанайской области

Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 августа в Рудном.

Авария случилась по улице Ленина, напротив дома №60.

«Водитель 2004 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2112, состоящей на российском учете, на нерегулируемом пешеходном переходе, не уступил дорогу пешеходу 1982 года рождения, который держал на руках ребенка. В результате ДТП и ребенок, и пешеход, были доставлены в рудненскую городскую больницу с различными телесными повреждениями», — сообщил заместитель начальника управления МПС ДП Костанайской области Виталий Цой.

В отношении 18-летнего водителя, проводится досудебное расследование по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью человека». Известно, что мужчина получил перелом, двухлетний ребенок пострадал менее серьёзно.

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