Мужчину сбили насмерть на трассе в Костанайской области

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В редакцию Алау обратилась Мадина Макатова. Ее 42-летнего брата, Владимира Горбушина, сбили на трассе в Костанайской области.
Со слов Мадины, 8 июня около 22:00 на 60 километре автотрассы Костанай-Аулиеколь-Сурган в нескольких километрах от поселка Лаврентьевка Аулиекольского района Костанайской области произошло ДТП.
Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser совершил наезд на пешехода, который впоследствии скончался на месте происшествия.
«Всех, кому что-либо известно, в том числе если имеются записи с видеорегистраторов, большая просьба сообщить родственникам по телефону 8-705-136-54-97»,- сказала сестра погибшего Мадина.
Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, по факту ДТП отделом полиции Аулиекольского района проводится расследование. Обстоятельства произошедшего выясняются.