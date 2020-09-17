Мужчину сбили насмерть в Костанае

ДТП произошло 16 сентября в 23:36 часов на улице Майлина, 18 в Костанае. 21-летний водитель управляя автомобилем «ВАЗ-21099» совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, водитель автомобиля следовал по улице Майлина в сторону КСК, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на 54-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте.

По факту ДТП начато расследование.

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