Мужчину, тонущего в озере, спас пожарный в Костанайской области

Происшествие случилось в Аулиекольском районе. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Ночью 28 июля начальник караула ПЧ-15 села Аулиеколь Дархан Ермагамбетов шёл по дороге, проходящей вдоль озера Пожарное. Он обратил внимание на плеск воды и голос, доносящийся издалека. Тогда Дархан спустился к водоему и в темноте, в 3-4 метрах от берега, увидел человека в воде.

«Мужчина совсем обессилил и еле держался на плаву. Одежда на нем намокла, стесняла движения, тянула ко дну. Медлить было нельзя. Дархан без колебаний прыгнул в воду и поплыл к утопающему прямо в одежде. Вытащив мужчину на берег, он освободил его легкие от воды, провел сердечно-легочную реанимацию и привел в чувство. Вызвал спасателей и полицию», — сообщили в пресс-службе ДЧС.

Бригада медиков доставила пострадавшего в районную больницу с диагнозом переохлаждение.

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