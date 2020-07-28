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Мужчину, тонущего в озере, спас пожарный в Костанайской области

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Происшествие случилось в Аулиекольском районе. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

Ночью 28 июля начальник караула ПЧ-15 села Аулиеколь Дархан Ермагамбетов шёл по дороге, проходящей вдоль озера Пожарное. Он обратил внимание на плеск воды и голос, доносящийся издалека. Тогда Дархан спустился к водоему и в темноте, в 3-4 метрах от берега,  увидел человека в воде.

«Мужчина совсем обессилил и еле держался на плаву. Одежда на нем намокла, стесняла движения, тянула ко дну.  Медлить было нельзя. Дархан без колебаний прыгнул в воду и поплыл к утопающему прямо в одежде. Вытащив мужчину на берег, он освободил его легкие от воды, провел сердечно-легочную реанимацию и привел в чувство. Вызвал спасателей и полицию», — сообщили в пресс-службе ДЧС.

Бригада медиков доставила пострадавшего в районную больницу с диагнозом переохлаждение.

 

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