Мужчины нападут на женщин. Распространяется информация о дне насилия 24 апреля

В TikTok и других социальных сетях распространяется информация о Международном дне насилия, который якобы состоится 24 апреля.

По словам пользователей, в этот день мужчины будут нападать на женщин — слабому полу советуют вооружиться или остаться дома.

Как отметили в МВД, рассылка, которая началась с англоязычного поста, является фейком, передает Polisia.kz.

В настоящее время установлены два владельца аккаунтов TikTok, которые распространили информацию о “24 апреля” на территории Республики Казахстан. С ними проведена профилактическая беседа.

Полиция предупреждает об ответственности за распространение ложной информации по статье 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП или ограничения либо лишения свободы на срок до 5 лет.

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