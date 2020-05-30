«Мужество и терпение предков позволило достойно пройти эти испытания»- Ульяна Ким о Дне памяти жертв политических репрессий

Сегодня глава государства Касым- Жомарт Токаев выступил с обращением по поводу памяти жертвам политических репрессии.

Заместитель председателя корейского этнокультурного объединения Костанайской области Ульяна Ким считает, что благодаря радушию и милосердию казахского народа, те люди смогли выжить и обрести на казахской земле вторую Родину.

«Мы находимся в преддверии дня памяти жертв политических репрессий и голода, эти исторические события, которые навевают ужас и слезы горя. Сколько невинных жертв, а то и целые народы пострадали за годы репрессий и голодомора. Одними из первых, кто пострадал по этническому признаку оказались дальневосточные корейцы. В 1937 году они подверглись депортации на территорию Казахстана. Многие не пережили трагические события депортации,а те, кто остался жив с болью вспоминают об этом. И только благодаря радушию и милосердию казахского народа смогли выжить и обрести на казахской земле вторую Родину. Вот и в обращении нашего Президента было сказано, что для многих народов, пострадавших от тоталитаризма казахская земля стала настоящим домом. Мужество и терпение наших предков позволило достойно пройти эти тяжелейшие испытания и сплотиться в единую нацию. И я поддерживаю нашего Президента в том, что только помня этот пример истории, как отвратительное злодеяние, мы сможем построить светлое будущее, фундаментом которого остается наша независимость. И я желаю всем мира и добра, процветания нашему Казахстану»,- говорит Ульяна Ким.

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