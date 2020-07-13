МВД и Минздраву поручили усилить работу по карантину

МВД, Минздраву и акиматам поручили усилить работу, направленную на устранение выявляемых нарушений карантинного режима, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Сообщается, что на заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова был принят ряд решений по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане.

«В связи с несоблюдением предписанных санитарно-эпидемиологических норм, министерствам здравоохранения, внутренних дел, акиматам регионов поручено усилить работу мобильных групп с принятием всех мер, направленных на устранение выявляемых нарушений карантинного режима (для физических лиц предусмотрен административный штраф на сумму 30 МРП, для юридических лиц — 230 МРП)», — говорится в сообщении.

По данным комиссии, на сегодня в регионах сформирован месячный запас жаропонижающих и антибактериальных препаратов.

«В страну доставлено 3,5 миллиона упаковок лекарственных средств, которые были распределены и доставлены между регионами. На текущей неделе будет организована поставка дополнительных востребованных лекарственных средств», — отмечается пресс-релизе.

«Все строгие ограничительные меры в стране были приняты. Теперь с привлечением потенциала всех общественных движений необходимо качественно донести информацию о необходимости соблюдения карантинного режима до каждого жителя нашей страны, вплоть до отдельного района, поселка и двора», — цитирует пресс-служба вице-премьера Ералы Тугжанова.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.