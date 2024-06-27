МВД Казахстана изучает возможность разрешить тонировку лобовых стекол авто

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Заместитель министра внутренних дела Марат Кожаев в кулуарах сената 27 июня 2024 года рассказал, могут ли в Казахстане разрешить тонировку лобовых стекол автомобилей, сообщает Zakon.kz.
Марат Кожаев сообщил, что в свое время данный запрет был введен из-за трудностей идентификации водителей и пассажиров.
«Вопрос с тонировкой не первый день поднимается. Сейчас МВД изучает историю запрета на тонировку лобовых стекол, передних. Эти вопросы ставили и депутаты. Есть регламент Таможенного союза, где прописано, насколько должны быть затонированы передние стекла. Связано это было с определенными трудностями идентификации водителей, пассажиров при нарушении дорожного движения. Сейчас появились новые технические средства фиксации правонарушений, поэтому мы изучаем, насколько это возможно (снять запрет – Прим. ред.) или же это будет во вред безопасности дорожного движения», – отметил он.
Прокомментировал он и вопрос о том, могут ли потребовать от владельцев убрать заводскую тонировку на новых авто.
«Если на заводе автомобиль тонируется, то там соблюдается баланс светоотражения и светопропускания и так далее. Да (заставлять не будем – Прим. ред.), потому что там соблюдены все эти правила», – заявил вице-министр.