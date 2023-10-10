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Погибло 210 детей. МВД Казахстана призывает сохранить жизнь детей от аварий

Кадр из видео alau.kz

Министерство внутренних дел призывает участников дорожного движения соблюдать ПДД, передает Polisia.kz.

Состояние безопасности на дорогах – один из важных и актуальных вопросов. Для этого очень многое делается в этом направлении. Изменяется законодательство, на дорогах вводятся новые инженерные решения, информационные системы и программы улучшают защищенность участников дорожного движения и работу полиции. Это сказывается и на дорожной безопасности. Так, в текущем году снизились все показатели аварийности: – ДТП – на 4% – количество огибших людей – на 2% – количество травмированных на – 8%. В результате работы сохранена жизнь и здоровье свыше тысячи граждан.

«Я обращаюсь к родителям, воспитателям, преподавателям и ко всему взрослому населению страны! От наших с вами усилий зависит жизнь подрастающего поколения! Несмотря на снижение общих показателей, именно смертность несовершеннолетних в дорожно-транспортных происшествиях в текущем году осталась на прежнем высоком уровне. За девять месяцев в авариях погибло 210 детей, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом», – сообщила старший инспектор КАП МВД РК Актоты Боранова.

Дети – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения, которые нуждаются в участии взрослых в их повседневной жизни.

«Обязанность каждого из нас – разъяснять, а если стали свидетелем – пресекать нарушения правил дорожного движения детьми и подростками. Несмотря на ежегодно проводимую разъяснительную работу полиции с населением, мы продолжаем сталкиваться со старыми проблемами, угрожающими безопасности детей. И это дорожно-транспортные происшествия. Надо отметить, что более половины пострадавших детей являлись пассажирами. Остальная половина – пешеходы», – говорит Актоты Боранова.

По словам спикера, в большинстве случаев пострадавшие дети перевозятся взрослыми в автомобилях с нарушением правил перевозки: без детских удерживающих устройств, таких как автокресла, бустеры, адаптеры и другие, либо не пристегнутыми.

«Дети копируют поведение взрослых, поэтому мы и имеем факты перехода дороги там, где хочется, а не там, где разрешено и безопасно. Взрослые сами покупают детям электросамокаты, мопеды, электровелосипеды, но как ими пользоваться, чтобы это было безопасно для детей и окружающих, не разъясняют. Элементарное разъяснение правил дорожного движения и позиция взрослых по их соблюдению сможет сохранить жизнь именно вашего ребенка или близкого родственника. Не проходите мимо, если при вас дети нарушают ПДД, уделите несколько минут и разъясните, что ребенок сделал неправильно. Одна, две или три минуты не скажутся на вашей занятости, а для ребенка замечание взрослого может запомниться на всю жизнь. Это и есть элементы воспитания и принцип “нулевой терпимости” общества. В свою очередь Министерством будут продолжены меры по снижению детской смертности на дорогах, правовому просвещению, пропаганде и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Дорогие участники дорожного движения, еще раз призываем всех соблюдать элементарные правила дорожного движения. Не торопитесь и не спешите, контролируйте безопасность детей, сэкономленные секунды или минуты не стоят риска! Ведь важнее вашей жизни и жизни детей ничего нет! – отметила подполковник полиции.

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