Министерство внутренних дел Казахстана 2 февраля выступило с предупреждением об ответственности за распространение ложной информации и провокационных сообщений, передаёт Zakon.kz.
Рост фейков в соцсетях и мессенджерах
В Министерстве внутренних дел сообщили о росте числа случаев распространения недостоверных сведений в социальных сетях и мессенджерах. По данным ведомства, в публичном пространстве всё чаще намеренно искажаются факты, в том числе касающиеся проекта новой Конституции Республики Казахстан.
Фейки о проекте новой Конституции
В МВД подчеркнули, что подобные действия вводят граждан в заблуждение и создают риски дестабилизации общественной обстановки. В качестве примера приведён случай в Алматы, где местный житель распространял ложную информацию о якобы снятии запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции.
Ответственность за распространение недостоверных сведений
Как сообщил официальный представитель ведомства Шынгыс Алекешев, эта информация не соответствует действительности и была официально опровергнута центром по борьбе с дезинформацией. В результате гражданин привлечён к ответственности за распространение ложных сведений.
Случай в области Абай
Аналогичный факт зафиксирован и в области Абай. Житель Семея был привлечён к ответственности за публикацию недостоверной информации о поправках, которые якобы ставят под сомнение унитарность и территориальную целостность государства. В МВД отметили, что в проекте новой Конституции эти принципы, напротив, закреплены и усилены.
Обсуждение Конституции и границы ответственности
В ведомстве напомнили, что обсуждение проекта Конституции и выражение личного мнения не является нарушением закона. Ответственность предусмотрена исключительно за распространение заведомо ложной информации и искажение фактов.
Призыв к гражданам
Также в МВД сообщили о выявлении других случаев распространения недостоверных сведений, направленных на введение граждан в заблуждение и дестабилизацию общественной ситуации.
«Мы призываем граждан сохранять критическое мышление, не поддаваться на провокации и использовать только официальные и проверенные источники информации. Министерство внутренних дел держит ситуацию под контролем и будет жёстко реагировать на любые попытки дестабилизации», — подчеркнул Шынгыс Алекешев.
Ответственность по закону
В МВД добавили, что распространение заведомо ложной информации и провокационные действия, независимо от мотивов, влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
