Министерство внутренних дел Казахстана 2 февраля выступило с предупреждением об ответственности за распространение ложной информации и провокационных сообщений, передаёт Zakon.kz.

Рост фейков в соцсетях и мессенджерах

В Министерстве внутренних дел сообщили о росте числа случаев распространения недостоверных сведений в социальных сетях и мессенджерах. По данным ведомства, в публичном пространстве всё чаще намеренно искажаются факты, в том числе касающиеся проекта новой Конституции Республики Казахстан.

Фейки о проекте новой Конституции

В МВД подчеркнули, что подобные действия вводят граждан в заблуждение и создают риски дестабилизации общественной обстановки. В качестве примера приведён случай в Алматы, где местный житель распространял ложную информацию о якобы снятии запрета на продажу земли иностранцам в проекте новой Конституции.

Ответственность за распространение недостоверных сведений

Как сообщил официальный представитель ведомства Шынгыс Алекешев, эта информация не соответствует действительности и была официально опровергнута центром по борьбе с дезинформацией. В результате гражданин привлечён к ответственности за распространение ложных сведений.

Случай в области Абай

Аналогичный факт зафиксирован и в области Абай. Житель Семея был привлечён к ответственности за публикацию недостоверной информации о поправках, которые якобы ставят под сомнение унитарность и территориальную целостность государства. В МВД отметили, что в проекте новой Конституции эти принципы, напротив, закреплены и усилены.

Обсуждение Конституции и границы ответственности

В ведомстве напомнили, что обсуждение проекта Конституции и выражение личного мнения не является нарушением закона. Ответственность предусмотрена исключительно за распространение заведомо ложной информации и искажение фактов.

Призыв к гражданам

Также в МВД сообщили о выявлении других случаев распространения недостоверных сведений, направленных на введение граждан в заблуждение и дестабилизацию общественной ситуации.

«Мы призываем граждан сохранять критическое мышление, не поддаваться на провокации и использовать только официальные и проверенные источники информации. Министерство внутренних дел держит ситуацию под контролем и будет жёстко реагировать на любые попытки дестабилизации», — подчеркнул Шынгыс Алекешев.

Ответственность по закону

В МВД добавили, что распространение заведомо ложной информации и провокационные действия, независимо от мотивов, влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

