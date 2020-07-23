МВД: Каждый четвёртый наказанный за нарушение правил карантина получил штраф за отсутствие маски

Каждый четвёртый казахстанец, привлечённый к административной ответственности за нарушение требований карантина, получил штраф за отсутствие маски. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Алексей Калайчиди, сообщает informburo.kz

«Четверть всех привлечённых к административной ответственности привлекли за нарушение масочного режима, каждый четвёртый», – сказал Алексей Калайдичи.

Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова сообщила, что в июле за несоблюдение масочного режима в закрытых помещениях и транспорте, а также за нарушения правил социального дистанцирования оштрафовали 495 физических лиц на сумму более 20 млн тенге. Больше всего нарушений выявили в Алматы и Туркестанской области.

«В 43-м постановлении от 25 июня предписывается ношение масок в закрытых помещениях и на улице. В условиях требований карантина ношение масок как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе обязательно. С учётом этого привлекаются к ответственности граждане Казахстана, которые эти требования не выполняют», – сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопрос о том, обязаны ли казахстанцы носить маски на улице.

В постановлении №43 отмечается, что ношение защитных масок обязательно в закрытых помещениях и транспорте. Носить их также обязаны те, у кого есть симптомы КВИ и люди, оказывающие помощь больным с Covid-19.

«Ношение защитных масок для населения за пределами закрытых помещений (на улице) рекомендовано для того, чтобы снизить риск инфицирования среди населения», – говорится в документе.

Айжан Есмагамбетова также отметила, что некоторые граждане продолжают проводить массовые семейные мероприятия, несмотря на запрет.

«Мобильные группы выявляют факты проведения массовых мероприятий. Несмотря на запрет, к сожалению, некоторые граждане продолжают проводить свадьбы, узату, тои различные, дни рождения. Это, конечно, несёт за собой большой риск распространения инфекции», – сказала Айжан Есмагамбетова.

Она добавила, что 644 мониторинговые группы, которые следят за соблюдением карантинных мер, в июле проверили 25 438 объектов различных форм собственности, более 3000 из них нарушали ограничительные требования.

«В первую неделю карантина мониторинговые группы не привлекали к ответственности всех нарушителей, а проводили в основном разъяснительную работу. Выданы более 16 тысяч рекомендаций до устранения замечаний. 742 объекта самостоятельно приостановили свою деятельность. Основные нарушения: несоблюдение масочного режима, социального дистанцирования, выявляются объекты, функционирование которых в условиях карантина запрещено», – рассказала главный санитарный врач.

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