МВД начало проверки в казахстанских школах

Министерство внутренних дел Казахстана начало проверки в учреждениях образования, передает Polisia.kz.

В Министерстве внутренних дел состоялось внеочередное оперативное совещание по вопросам обеспечения безопасности учащихся в организациях образования.

В ходе совещания министр Ерлан Тургумбаев поручил руководителям служб МВД и территориальных департаментов полиции обследовать все образовательные учреждения на оснащенность системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и физической охраной.

В рамках ОПМ “Қару”, которое начнется 17 мая, обеспечить проверку на предмет законности реализации оружия и боеприпасов, условий их безопасного хранения в оружейных магазинах, а также у юридических и физических лиц, являющихся владельцами огнестрельного оружия. Также будет осуществляться постоянный мониторинг интернет-пространства для выявления и реагирования на факты пропаганды жестокости и насилия, в том числе на молодежных форумах и пабликах.

– Дети – самая уязвимая часть общества. Поэтому их безопасность всегда в приоритете. Совместно с местными исполнительными органами, учреждениями образования и гражданами мы должны принять все необходимые меры для того, чтобы дети могли получать образование в школах, а родители не беспокоились об их безопасности, – сказал глава МВД Ерлан Тургумбаев.

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