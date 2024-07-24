МВД объявило в розыск уроженца Костанайской области и его подельника

МВД объявило в розыск двух казахстанцев, сообщает polisia.kz

Министерством внутренних дел по подозрению в совершении хищений из АО «Qarmet», по уголовному делу, зарегистрированному по факту мошенничества, совершенного преступной группой в особо крупном размере разыскиваются: Ахметжанов Мирас Калымбекович, 02.04.1987 г.р., уроженец области Абай, ранее судим за кражу.

Мера пресечения «содержание под стражей».

Чижевский Андрей Александрович, 29.11.1987 г.р. уроженец Костанайской области.

Мера пресечения «содержание под стражей».

При наличии информации о местонахождении разыскиваемых лиц просим сообщить в департамент по борьбе с организованной преступностью МВД по адресу: г. Астана, пр. Тәуелсіздік 1, либо по телефонам: 8-705-177-14-19, 8-702-975-62-48, 8-775-299-79-97, 8-7172-72-20-99.

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