В связи с ухудшением погодных условий в ряде регионов страны Министерство внутренних дел обратилось к участникам дорожного движения c рекомендациями и предупреждением, передает Polisia.kz.

На трассах столицы, Акмолинской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и области Абай, где наблюдается нестабильная погода, стражи порядка круглосуточно помогают водителям и пассажирам. – Из-за метели и гололеда могут возникнуть опасные ситуации на дорогах. В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности всех участников движения настоятельно призываем вас соблюдать ПДД. Учитывая ухудшение видимости, просим не превышать скорость. Не совершайте резких маневров и соблюдайте безопасную дистанцию. Водителям надо быть предельно внимательными при появлении пешеходов. Важно проверить техническое состояние вашего автомобиля, установить зимние шины, которые обеспечат необходимое сцепление с дорогой. В случае резкого ухудшения погодных условий избегайте поездок на дальние расстояния. Следите за SMS-оповещениями и информацией на официальных источниках! Помните, что соблюдение правил дорожного движения — это залог вашей безопасности. В случае аварийных ситуаций или задержки движения немедленно сообщайте о происшествиях в службы экстренной помощи по номеру 112 и полицию по номеру 102, – напомнили сотрудники полиции. В ведомстве также отметили, что тщательное соблюдение простых правил поможет избежать неприятных последствий.

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