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МВД обратилось к казахстанцам

Фото из открытых источников

Министерство внутренних дел призвало казахстанцев строго соблюдать правила дорожного движения.

В ведомстве напомнили об ухудшении погодных условий в ряде регионов, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz

По данным МВД, с начала 2022 года в результате ДТП погибли более двух тысяч человек, а 15 тысяч — получили ранения различной степени тяжести.

А с начала текущего месяца по стране зафиксировали свыше 300 ДТП, которые унесли жизни порядка 60 граждан. Около 400 человек получили травмы. В ведомстве отметили, что особую тревогу вызывают аварии, повлекшие смерть двух и более людей.

Чтобы избежать трагедий, казахстанцам рекомендуют строго соблюдать ПДД, особенно дистанцию между автомобилями, боковой интервал, скоростной режим, а также не допускать резких торможений и движений.

«Пешеходам! Особое внимание уделить окружению, так как транспортное средство и техника не могут резко остановиться. Поэтому при переходе через дорогу нужно убедиться, что водитель вам уступает дорогу, и только после этого продолжить движение. Учитывать, что наушники, телефон и капюшоны очень мешают вниманию человека. Необходимо напомнить, что в связи с наступлением зимнего периода движение транспорта на дорогах требует особого внимания», — говорит заместитель председателя КАП МВД РК Жандос Мураталиев.

Мураталиев отметил, что в соответствии с законодательством в зимний период запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. Такие шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.

Автовладельцам порекомендовали внимательно следить за изменениями погодных условий. А в случае их ухудшения ограничить выезд за пределы населенных пунктов.

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