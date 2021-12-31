МВД обратилось к казахстанцам перед Новым годом

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В Казахстане в канун праздников ожидается усиление работы полиции. Кроме того, МВД обратилось к казахстанцам с рекомендациями о том, как безопасно провести Новый год, передает Tengrinews.kz.
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Полицией проводится комплекс мероприятий по обеспечению правопорядка, безопасности и спокойствия граждан, а также предупреждению правонарушений и преступлений. Принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
МВД рекомендует:
- во время праздничных дней необходимо закрывать двери на все замки;
- уезжая в гости, желательно договориться с соседями, чтобы они присмотрели за вашим домом;
- необходимо звонить в полицию, если увидите в подъезде незнакомых людей, присматривающихся к дверям и замкам;
- нельзя впускать в квартиру малознакомых и незнакомых людей;
- укладывая покупки в багажник автомобиля, не оставляйте без присмотра сумки в салоне;
- оставляя транспорт на стоянке, перепроверьте, закрыты ли двери и окна;
- необходимо соблюдать правила безопасности при пользовании пиротехникой во избежание травм и пожаров.
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