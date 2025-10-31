Министерство внутренних дел обратилось к гражданам из-за набирающих обороты провокационных роликов в соцсетях, передаёт Polisia.kz. В ведомстве напомнили: стремление к «хайпу» не оправдывает нарушение общественного порядка, за такие действия предусмотрена ответственность.

По данным МВД, участники подобных видео устраивают сцены в общественных местах, бегают полураздетыми, громко кричат, мешают посетителям торговых центров и прохожим, в том числе семьям с детьми. В одном из недавних случаев в Астане нарушителя привлекли к административному аресту на 15 суток.

«Такие “шоу ради просмотров” — это не смелость и не креатив, это нарушение общественного порядка, неуважение к окружающим, к нормам поведения и морали. Любые противоправные, провокационные или аморальные действия в общественных местах, будь то ради розыгрыша, конкурса, “гива”, лайков или подписчиков, недопустимы и повлекут ответственность по закону», — заявил начальник департамента — официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Он призвал прежде всего молодёжь не поддаваться сомнительным интернет-тенденциям и сохранять человеческое достоинство: «Настоящее признание приходит не через эпатаж, а через созидательные, добрые, умные поступки». В МВД подчеркнули, что продолжат оперативно пресекать подобные случаи и обеспечивать безопасность граждан. «Общественный порядок начинается с каждого из нас. Давайте сохранять культуру поведения и здравый смысл как в интернете, так и в реальной жизни», — отметил Алекешев.

