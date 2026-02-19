С 19 по 21 февраля на территории страны проводится республиканское профилактическое мероприятие «Алкогольсіз аула», сообщает Polisia.kz.
Основная цель акции — обеспечение общественной безопасности, укрепление правопорядка и предупреждение правонарушений, в том числе совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.
В период проведения мероприятия сотрудники полиции будут осуществлять обход административных участков, проводить разъяснительную работу с населением, а также проверять по месту жительства лиц, состоящих на учётах органов внутренних дел.
К участию в профилактической работе привлечены волонтёры, представители общественных объединений, а также государственных органов и учреждений.
Как отметил старший инспектор Комитета административной полиции МВД Ерлан Санатов, ведомство призывает граждан соблюдать общественный порядок и ответственно относиться к вопросам личной и общественной безопасности. О фактах правонарушений рекомендуется незамедлительно сообщать в полицию.
