С 19 по 21 февраля на территории страны проводится республиканское профилактическое мероприятие «Алкогольсіз аула», сообщает Polisia.kz.

Основная цель акции — обеспечение общественной безопасности, укрепление правопорядка и предупреждение правонарушений, в том числе совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

В период проведения мероприятия сотрудники полиции будут осуществлять обход административных участков, проводить разъяснительную работу с населением, а также проверять по месту жительства лиц, состоящих на учётах органов внутренних дел.

К участию в профилактической работе привлечены волонтёры, представители общественных объединений, а также государственных органов и учреждений.

Как отметил старший инспектор Комитета административной полиции МВД Ерлан Санатов, ведомство призывает граждан соблюдать общественный порядок и ответственно относиться к вопросам личной и общественной безопасности. О фактах правонарушений рекомендуется незамедлительно сообщать в полицию.

Кумар Аксакалов прокомментировал задержание зама Гульбарам Мусагазиной Аким Костанайской области Кумар Аксакалов прокомментировал ситуацию вокруг задержания заместителя акима региона Гульбарам Мусагазиной. По...