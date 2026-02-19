USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

МВД обратилось к казахстанцам соблюдать порядок 19 и 20 февраля

— Сегодня, 10:08
Изображение для новости: МВД обратилось к казахстанцам соблюдать порядок 19 и 20 февраля

Фото alau.kz/Н.Луговской

С 19 по 21 февраля на территории страны проводится республиканское профилактическое мероприятие «Алкогольсіз аула», сообщает Polisia.kz.

Основная цель акции — обеспечение общественной безопасности, укрепление правопорядка и предупреждение правонарушений, в том числе совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

В период проведения мероприятия сотрудники полиции будут осуществлять обход административных участков, проводить разъяснительную работу с населением, а также проверять по месту жительства лиц, состоящих на учётах органов внутренних дел.

К участию в профилактической работе привлечены волонтёры, представители общественных объединений, а также государственных органов и учреждений.

Как отметил старший инспектор Комитета административной полиции МВД Ерлан Санатов, ведомство призывает граждан соблюдать общественный порядок и ответственно относиться к вопросам личной и общественной безопасности. О фактах правонарушений рекомендуется незамедлительно сообщать в полицию.



